Juve, disastro Motta a Firenze: i bianconeri affondando al Franchi e le colpe del tecnico sono tante – le pagelle

Le pagelle di Thiago Motta nella sconfitta contro la Fiorentina: la formazione, i cambi, l’atteggiamento, non si salva niente!

Un ko quello della Juve che sa tanto di epilogo, nonostante le parole di Giuntoli: Thiago Motta ieri sbaglia tutto – dall’undici iniziale e poi i cambi – ma soprattutto i bianconeri in campo scendono senza convinzione e con le idee che dire confuse è poco. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «La pagella non basta per raccontare tutto quello che ha sbagliato, dai cambi ai non cambi al non gioco. Diciamo che sbaglia tutto».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Sette gol incassati negli ultimi 180 minuti. Una resa senza condizioni. È solo la terza volta nella storia che la Juve perde due partite di fila con almeno 3 reti di scarto. Puppo e Delneri i predecessori di Thiago».

TUTTOSPORT 4 – «Il primo tempo della Juventus è in piena linea con quello dell’ultima sfida contro l’Atalanta; il secondo – incredibilmente – ancora peggio, con la Viola che avrebbe potuto segnarne anche cinque. La sua squadra, per l’ennesima volta, mostra di non saper reagire alla minima difficoltà. La pazienza è finita».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Scelte per lo meno opinabili e poi, primo cambio, già sotto, un terzino per un attaccante».