Mou attacca Solskjaer: «Son è fortunato, suo padre è una persona migliore di Ole» – VIDEO

Jose Mourinho ha parlato in conferenza dopo la sconfitta del Tottenham con il Manchester United attaccando Ole Gunnar Solksjaer per le sue parole contro Son Heung-min.

Il tecnico dei Red Devils si era lamentato dell’attaccante degli Spurs affermando di aver accentuato gli effetti del colpo al volto subito da Scott McTominay (che aveva portato all’annullamento di un gol di Edinson Cavani con il VAR ndr) tanto da dover richiedere l’aiuto dei compagni per rialzarsi e che se fosse stato suo figlio non gli avrebbe servito la cena.

LA RABBIA DI MOU – «Sono molto sorpreso dal fatto che dopo le dichiarazioni di Solksjaer su Son non mi abbiate fatto alcuna domanda al riguardo. Perchè, e io l’ho già detto a Ole quando l’ho incontrato poco fa, se io avessi detto del giocatore A,B,C di un altro club “Se fosse stato mio figlio lo avrei lasciato senza cena” o cose così, quale sarebbe stata la reazione. È una cosa veramente molto triste. E credo sia molto spiacevole non mi abbiate chiesto nulla al riguardo. È davvero triste che non abbiate l’onestà intellettuale per trattarmi come trattate gli altri. In relazione a tutto ciò, voglio solo dire che Son è molto fortunato ad avere come padre una persona migliore di Ole».