L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha commentato l’arrivo alla Roma di José Mourinho

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, nella lunga intervista a Tuttosport ha parlato anche dell’arrivo alla Roma di José Mourinho.

«Un po’ mi ha stupito, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e si tratta di una città famosa nel mondo per la sua storia».