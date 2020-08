Mourinho: «Bayern Psg? I tedeschi sono migliori come squadra»

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato a Dazn della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg

José Mourinho ha parlato della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domenica 23 agosto. Ecco le sue parole durante un’intervista a Dazn:

BAYERN MONACO – «Segnano molti gol, giocano un calcio molto intenso, anche perché la Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo il lockdown: questo è stato importante per preparare bene la fase finale di Lisbona. Guarda la rosa del Bayern: Thiago, Müller, Neuer, Boateng, Alaba hanno già giocato una finale di Champions. Pavard non è mai stato in finale di Champions League, ma è già campione del mondo. Perisic ha giocato la finale di Coppa del Mondo. In realtà è tutto nuovo per il tecnico Hansi Flick: ha appena iniziato la sua carriera da allenatore, ma sta facendo un lavoro fantastico al Bayern».

PARIS SAINT-GERMAIN – «L’investimento negli ultimi quattro, cinque, sei anni è stato folle, l’elenco dei giocatori eccezionali è incredibile. Thiago Silva, Marquinhos, Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Mbappé. I top player al PSG ci sono e ci sono sempre stati, ma il Bayern è migliore come squadra. Certo, i tedeschi devono stare attenti perché il PSG può farti male in qualsiasi momento».

MBAPPE’ – «Può vincere il Pallone d’Oro anche se per me nessuno dovrebbe vincere il Pallone d’Oro se non ha vinto a livello di squadra. Se potessi decidere io, darei il premio solo ai giocatori che hanno ottenuto grandi risultati con le loro squadre. Quindi se Mbappe non vince la Champions League, non dovrebbe essere preso in considerazione».