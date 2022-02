ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho espulso in Roma Verona: gesto del telefono a Pairetto. Il portoghese inviperito col direttore di gara

Termina in anticipo la partita di José Mourinho. L’allenatore giallorosso è stato cacciato da Pairetto per le ripetute proteste e per il gesto del telefono, probabilmente diretto allo stesso arbitro.

Tra i due c’era già stato un precedente incandescente, infatti fu l’arbitro che spinse lo Special One ad affermare: «Zaniolo deve andare a giocare all’estero». Prima di abbandonare il terreno di gioco Mourinho è andato a salutare Tudor e a scusarsi con la panchina dell’Hellas Verona.