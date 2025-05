Mourinho a sorpresa: «Non volevo che l’Inter vincesse il triplete, è solo mio! Finale? Sarei felice per il PSG»

Le parole di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli

José Mourinho ha parlato a Sky Sports in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter.

LE PAROLE– «Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto. Temevo davvero che l’Inter potesse vincere il triplete e non volevo che lo vincessero. Il triplete è mio. Ma adesso che hanno perso sia il campionato che la Coppa Italia, devo dire che mi piacerebbe vederli vincere la Champions League. Detto questo, Luis Enrique sta facendo un lavoro eccezionale a Parigi. Ha trasformato completamente la squadra. Hanno perso, diciamo, il loro giocatore numero uno, ma sono riusciti a ricostruire tutto in modo straordinario. Quindi, se dovesse vincere Luis, sarei felice anche per lui”