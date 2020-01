Mourinho non ha dubbi: «Kane insostituibile» – VIDEO

Mourinho ha parlato dei gravi infortuni di Kane e Sissoko: «Harry importante, Moussa uno di quelli che ha giocato meglio»

Il Tottenham dovrà fare a meno di Harry Kane e José Mourinho non nasconde che sarà un duro colpo per il club: «Harry Kane è importante e insostituibile, non esiste giocatore che possa rimpiazzarlo. Moussa stava giocando molto bene da quando era arrivato al club, forse uno di quelli che ha giocato meglio»

«La cattiva notizia è che non si tratta di aspettare due settimane, c’è di mezzo un operazione chirurgica e molto tempo per il recupero».