Mourinho sconsolato: «Noi senza attaccanti in campo, due sono in ospedale» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dal Tottenham contro il Chelsea. Le parole dello Special One.

VAR – «Spero che il rumore sia lo stesso anche quando il VAR ammazzerà noi. Anche nel caso di Robertson del Liverpool ci sarebbe dovuto essere un rosso, idem per Capoue del Watford».

CHELSEA – «Aveva un attaccante campione del mondo in avanti, il centravanti di riserva della nazionale inglese in panchina e quello di riserva del Belgio tra gli spalti. Noi eravamo senza attaccanti campo, non ne avevamo in panchina e ne avevamo due in ospedale».