Mourinho sta con Dier: “Avremmo reagito tutti così” – VIDEO

José Mourinho, manager del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla reazione di Eric Dier

José Mourinho, manager del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla reazione di Eric Dier che ha colpito un tifoso, colpevole di aver insultato suo fratello:

«Credo che Eric Dier abbia fatto qualcosa di poco professionale, ma in queste circostanze chiunque lo avrebbe fatto. Perché quando qualcuno ti insulta, in questo caso è stato tirato in ballo anche suo fratello minore…non è stato professionale, ma ognuno di noi avrebbe reagito così. Siamo dei professionisti e dobbiamo stare attenti, ma ripeto: io sto con il giocatore e comprendo il suo comportamento».