Calcio Estero
Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: una carriera che continua ad essere piena di successi
Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: la 750esima vittoria in carriera. Un riconoscimento importante per lui
La vittoria per 2-0 sul Farense non ha soltanto proiettato il Benfica ai quarti di finale della Coppa di Portogallo, ma ha anche permesso a José Mourinho di tagliare un traguardo storico a livello individuale: la 750ª vittoria in carriera.
Un’impresa che il club di Lisbona ha voluto celebrare omaggiando il tecnico con una maglia speciale. Mourinho, però, fedele al suo personaggio, ha subito guardato oltre, affidando ai social network un messaggio carico della sua solita ambizione, puntando già al successo numero 751.
LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
«750 vittorie. Qual è la più importante? La prima? Benfica-Belenenses? La finale di Champions Porto-Monaco? La seconda finale di Champions, tra Inter e Bayern? Quella di stasera, Farense-Benfica? NO! La prossima!!!! La 751!!!! Lavoriamo per la prossima», ha scritto lo Special One.
Tra i numerosi commenti al post, ne è spiccato uno in particolare: quello di Georgiy Sudakov. Il calciatore ha risposto semplicemente con la ‘gif’ iconica del momento in cui Mourinho chiese polemicamente “rispetto” alla stampa inglese durante la sua esperienza in Premier League.
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...