Mourinho incredulo: «Volevo Perisic, perchè non è venuto allo United?» – VIDEO

Nel corso di una trasmissione televisiva, José Mourinho svela come l’estate scorsa aveva cercato insistentemente Ivan Perisic

«È andato dalla Croazia al Borussia Dortmund, poi al Wolfsburg, poi all’Inter. Non so perché non sia venuto al Manchester United, lo volevo». Con queste parole José Mourinho esprime tutta la sua amarezza e disappunto per il mancato arrivo di Ivan Perisic al Manchester United la scorsa estate. Il tecnico portoghese nel corso dell’ultimo calciomercato estivo ha cercato insistentemente di portare ad Old Trafford l’ala croata, senza riuscirci. Ora a giudicare dall’espressione di delusione di Mourinho durante la trasmissione televisiva, ci si potrebbe aspettare un ritorno di fiamma del Manchester per Perisic. Soprattuto se tra qualche ora, il giocatore nerazzurro si laureerà campione del mondo.