Moviola Atalanta Verona l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Verona, valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa.



Al 16′ grandissime proteste dell’Atalanta per un possibile cartellino rosso ai danni di Lovato; sul lungo rinvio di Gollini, il centrale va a vuoto, viene scavalcato dal pallone ed anche da Zapata che può involarsi verso la porta. Lo scaligero allunga un braccio per disturbare il colombiano che infatti si ferma non riuscendo a raggiungere la palla; poteva essere considerata chiara occasione da gol ma per l’arbitro Massa è tutto regolare per le proteste di giocatori e panchina della Dea.

Al 60′ l’episodio decisivo; Zaccagni triangola con Dimarco e si infila tutto solo in area; Toloi cerca il recupero alla disperata ma travolge l’esterno scaligero; rigore solare e ammonizione per Massa. Regolare invece il gol del raddoppio; Miguel Veloso ha l’intelligenza di vedere Colley in fuorigioco e temporeggiare quanto basta per premiare l’inserimento di Zaccagni che invece parte in posizione regolare e chiude la partita.