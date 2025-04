Moviola Barcellona Inter, l’episodio chiave del match

Moviola Barcellona Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata della semifinale di Champions League

L’episodio chiave della moviola del match Barcellona Inter, valevole per l’andata della semifinale di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Clement Turpin.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Il primo fallo lo fa Dimarco pestando il tendine di Raphinha. Proteste per una spinta di Bastoni su Yamal in area, il difensore nerazzurro è bravo a prendere posizione. L’Inter contesta un intervento di Turpin favorevole a Yamal, sostenendo che è scivolato da solo. Il primo tempo si chiude con soli 9 falli: 3 dei bluagrana, il doppio degli interisti. Una gara veloce e corretta, l’arbitro francese non ha avuto difficoltà a gestirla.

SECONDO TEMPO

Il primo giallo lo prende Calhanoglu che aggancia Pedri, bravo ad andarsene via con una finta di corpo che manda fuori giri il metronomo di Inzaghi. All’ora di gioco Barella si inserisce in avanti e sbraccia chiedendo un intervento di mano di Inigo Martinez: l’interista aveva pienamente ragione, non così Dumfries che voleva un inesistente mani di Araujo in area. Un cartellino lo prende anche Cubarsì che interrompe uno spunto di Taremi. Al 75′ Mkhitaryan va in rete su invito di Dumfries, l’assistente segnala il fuorigioco e il controllo Var lo conferma: davanti c’è solo un mezzo scarpino dell’armeno. Gara correttissima: 10 falli Barcellona, 11 Inter.