Moviola Bologna Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cosa è successo

Moviola Bologna Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Bologna Milan , valido per la 23ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.
MOVIOLA
PRIMO TEMPO – A dirigere l’incontro è Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, mentre al VAR opera Paolo Silvio Mazzoleni con il supporto di Davide Ghersini.
Al 37’, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Milan: Nkunku, lanciato a rete, supera Ravaglia, che lo atterra nel tentativo di fermarlo. Il contatto è evidente e non lascia spazio a interpretazioni. Dopo un rapido check per verificare la posizione di partenza dell’attaccante francese, confermata regolare, la decisione del direttore di gara viene convalidata.
