Diretta gol Serie A LIVE: si parte con Lazio Genoa

34 minuti ago

sarri

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 23esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI LA DIRETTA LIVE QUI DI LAZIO GENOA

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.

