Moviola Cagliari Como: gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli. Cosa è successo all’Unipol Domus

Moviola Cagliari Como: gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26

La combattuta sfida tra Cagliari e Como ha richiesto un notevole sforzo di concentrazione da parte di Livio Marinelli. In una partita caratterizzata da grande agonismo e intensità in mezzo al campo, il fischietto di Tivoli ha optato per una direzione severa, cercando di stroncare sul nascere il gioco duro con fischi frequenti e puntuali, specialmente nelle fasi più concitate.

Un primo tempo fisico e spezzettato

Fin dalle primissime battute, il match si è rivelato spigoloso. Marinelli ha dovuto fischiare numerosi falli per mantenere l’ordine, sanzionando ripetutamente gli interventi irruenti dei ventidue in campo. Particolarmente intenso è stato il finale della prima frazione di gioco, dove l’arbitro è dovuto intervenire a più riprese per calmare gli animi. Sono stati sanzionati falli decisi da parte di Ignace Van der Brempt, di Alberto Moreno e di Ibrahim Sulemana.

Anche l’azione che ha portato al brutto infortunio di Maximo Perrone è stata una conseguenza della grande fisicità messa in campo. Questa scelta arbitrale di fischiare molto ha inevitabilmente frammentato il ritmo, ma si è rivelata provvidenziale per evitare che la gara degenerasse.

La gestione dei cartellini e i fuorigioco

Dal punto di vista puramente disciplinare, Marinelli ha mantenuto i cartellini nel taschino per tutta la prima ora di gioco, preferendo il richiamo verbale. La musica è cambiata nella ripresa. Al 65′ è arrivata la prima ammonizione del match, comminata a Marco Palestra. Pochi minuti dopo, al 71′, il direttore di gara ha sanzionato con il giallo anche l’autore del gol del pareggio sardo, Sebastiano Esposito, autore di un intervento in scivolata considerato troppo goffo e irregolare.

Impeccabile, infine, il lavoro degli assistenti di linea sulle chiamate di fuorigioco. Nessuna sbavatura nemmeno in occasione delle reti: sia sul gol lariano di Martin Baturina, sia sul pareggio isolano, le azioni si sono svolte in totale regolarità, così come sul 2-1 di Cunha.