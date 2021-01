L’episodio chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Crotone Benevento

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Proteste delle streghe anche in occasione del 3-0 del Crotone al 54′, sia sull’inizio dell’azione che sulla conclusione; Pedro Pereira ruba palla a Sau a centrocampo in maniera regolare secondo l’arbitro, fallosa secondo l’ex Cagliari. Simy insacca tutto solo a centro area, la difesa chiede il fuorigioco ma era rimasto attardato Ionita che ha tenuto nettamente in gioco il centravanti pitagorico.

Ultimo episodio al 68′, Sau, appena sostituito, profferisce qualche parola di troppo all’indirizzo del direttore di gara e riceve il rosso diretto; il Benevento rimane però in 11 perchè il cartellino è arrivato dopo che era già stata perfezionata la sostituzione con Di Serio