Moviola Argentina-Croazia e Var, tutti i casi più spinosi dalla partita tra del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018. L’arbitro è l’uzbeko Irmatov

Si sta giocando in questo momento Argentina-Croazia, partita del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018. A fine primo tempo non si segnalano grossi casi da moviola, tranne uno. L’arbitro uzbeko Irmatov ha avuto il suo bel da fare, visto che le squadre non si sono risparmiate nelle entrate. Ne è una prova Ante Rebic, l’ex della Fiorentina ha seriamente rischiato il cartellino rosso. A dirla tutta, Rebic era da rosso, perché il fallo ha ricordato quello di Vecino in Inter-Juventus di pochi mesi fa. Irmatov lo ha solamente ammonito, ma per gli argentini su Twitter si tratta di un clamoroso errore.

Rebic è entrato con il piede a martello su Salvio, mentre il giocatore argentino stava tentando una scivolata. L’arbitro non è nemmeno andato all’on field review e il Var non è entrato in azione, per la rabbia di Sampaoli. Il direttore di gara Irmatov è tra gli arbitri più promettenti in circolazione e in questa stagione ha diretto numerosi match importanti del panorama medio-orientale, senza dimenticare una delle gare valide per la Coppa del mondo per club.