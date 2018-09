L’analisi degli episodi dubbi e la moviola Empoli-Milan per la giornata numero 6 del campionato di Serie A.

Primo tempo piuttosto tranquillo per l’arbitro Fabbri, senza particolari episodi di difficile lettura. Il Milan va in vantaggio con un autogol di Capezzi su tiro di Biglia. L’Empoli ci prova ma il palo ferma Caputo. Nel secondo tempo il pareggio della squadra azzurra viene agevolato dal Var. Romagnoli sbaglia clamorosamente un rinvio dal fondo per colpa di una zolla, la palla arriva a Mchedlidze che solo davanti a Donnarumma viene steso dal difensore classe ’95. Fabbri fischia supera il rigore, poi si consulta con il Var che conferma la sua decisione. Va sul dischetto Caputo che non sbaglia.

All’83’ altro errore del Milan. Laxalt serve ancora Mchedlidze che viene steso in area di rigore da Bakayoko. L’arbitro lascia correre, ma dai replay sembra proprio che poteva starci il secondo rigore a favore della squadra di Andreazzoli. L’ex Chelsea sgambetta da dietro il georgiano, ma il pallone pare lontano dalla sua portata. Il Var con Valeri e Giallatini non interviene e il gioco prosegue. A nulla serve il forcing finale dei rossoneri: un super Terracciano chiude la saracinesca e fa guadagnare ai suoi un ottimo punto in chiave salvezza.