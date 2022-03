Moviola Empoli Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Empoli Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Verona, valido per la 30ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

26′ GOL EMPOLI – Splendida azione dei toscani, Pinamonti scarica di tacco per Di Francesco che fulmina Montipò. Perfettamente regolare la posizione dell’attaccante azzurro, velocissimo il check VAR

45′ Contatto dubbio Barak-Bandinelli in area toscana, ma per Marcenaro non c’è fallo del centrocampista empolese

62′ Rigore Verona – Palla in profondità di Cancellieri per Caprari che viene steso in area da Parisi. Calcio di rigore.

