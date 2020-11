L’episodio chiave del match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Fiorentina Benevento

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Gestione di gara senza particolari problemi per Davide Ghersini. Nessun episodio dubbio o degno di menzione. L’incontro tra le due compagini è stato pregno di duelli fisici (come testimoniano le cinque ammonizioni), ma corretto e leale. Non è risultato necessario il consulto del VAR.