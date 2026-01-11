Moviola Inter Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Inter Napoli, valido per la 20ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

LIVE MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Al 5′ Hojlund si trova da solo in area, segnalato il fuorigioco che pare esserci. Il metro di valutazione di Doveri sembra coerente: si gioca con fluidità, pochi i fischi sui contrasti dove attaccanti e difensori si spingono reciprocamente. Sul gol dell’1-0 la rete di Dimarco vanifica la possibile ammonizione di McTominay su Zielinski. Molte proteste per duello di Juan Jesus su Thuram, che sembrava andarsene via: per Doveri non è fallo perché entrambi si trattengono, per Marelli su Dazn manca un giallo per Spa. Juan Jesus spazza via e colpisce Thuram sullo slancio, il francese rimane a terra. Rischia Spinazzola su un laterale, ma l’arbitro non fischia il controfallo. Lautaro si lamenta per certi contatti, il direttore di gara non ci sente, perdurando l’atteggiamento di permissivismo che caratterizza il suo arbitraggio. E difatti si va all’intervallo con soli 5 falli fischiati, se non è un record poco ci manca.

