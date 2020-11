L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021: moviola Juve Ferencvaros

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

64′ Morata chiede un rigore – Trattenuta di Zubkov in area sullo spagnolo. Per l’arbitro non abbastanza violenta da decretare un penalty, resta qualche dubbio