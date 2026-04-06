Moviola Juve Genoa: proteste per un possibile fallo su Colombo prima del gol di Bremer, giusto il rigore?

Moviola Juve Genoa: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Juve Genoa, valido per la 31ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

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LA MOVIOLA

La Juventus supera il Genoa per 2-0 nel match della 31ª giornata di Serie A, in una gara diretta da Massa e caratterizzata da alcuni episodi arbitrali rilevanti. Il primo arriva già al 4′, in occasione del gol di Bremer. I rossoblù protestano per un possibile fallo del difensore bianconero su Colombo prima dell’incornata vincente, ma il contatto viene valutato come un normale contrasto aereo: la rete viene quindi considerata regolare.

Al 27′ altro episodio importante con McKennie che interviene in ritardo su Frendrup. Massa estrae il cartellino giallo e la decisione appare corretta: il centrocampista americano era diffidato e sarà quindi costretto a saltare la prossima sfida contro l’Atalanta.

Nel finale, al 74′, il Genoa ottiene un calcio di rigore dopo un controllo del Var. In un primo momento il fallo di Bremer su Martin sembra avvenire al limite, ma la revisione conferma che il contatto è sulla linea dell’area e quindi da penalty. Dal dischetto, però, Di Gregorio è decisivo e neutralizza la conclusione dello stesso Martin.