L’episodio chiave del match valido per il recupero della 3ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Juve Napoli

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

34′ Chiesa giù in area – Servito da Danilo sulla linea di fondo l’esterno bianconero viene colpito in area da Lozano dopo aver rimesso in area il pallone. Proteste di Pirlo e tutta la panchina bianconera. Lascia correre Mariani che non viene richiamato dal Var. Dolorante l’esterno bianconero che rimane contuso