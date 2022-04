Moviola Juventus Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Juventus Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Bologna, valido per la 33ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

81′ Morata giù in area – Lo spagnolo abbattuto all’ingresso in area di rigore. Sacchi va a vedere il VAR ma giudica l’intervento fuori dall’area. Non è rigore!

84′ Espulsi Soumaoro e Medel – Rosso per entrambi: il primo per il fallo il secondo per proteste.

