Risultati classifica Serie A LIVE: il programma della trentatreesima giornata

Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentatreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentatreesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 15 lunedì 18 aprile: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Quattordicesima giornata del girone di ritorno che scatta con il doppio anticipo del venerdì fondamentale in chiave Scudetto. Apre l’Inter al Picco contro l’ex Thiago Motta, poi tocca al Milan a San Siro contro il Genoa. Molto ricco il menù del sabato con Cagliari e Samp impegnate in sfide delicatissime verso la salvezza, mentre il Venezia cercherà l’impresa a Firenze. Verso sera, turni casalinghi per Juve e Lazio. A chiudere la giornata i due posticipi del lunedì: big match tra Roma e Napoli, mentre l’Atalanta proverà a dimenticare la delusione europea.

Venerdì 15 aprile

Spezia-Inter h. 19

Milan-Genoa h. 21

Sabato 16 aprile

Cagliari-Sassuolo h. 12.30

Sampdoria-Salernitana h. 14.30

Udinese-Empoli h. 14.30

Fiorentina-Venezia h. 16.30

Juventus-Bologna h. 18.30

Lazio-Torino h. 20.45

Lunedì 18 aprile

Napoli-Roma h. 19

Atalanta-Verona h. 21

CLASSIFICA

Milan 68

Napoli 66

Inter* 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina* 53

Atalanta* 51

Sassuolo 46

Hellas Verona 44

Torino* 39

Bologna* 37

Udinese** 36

Empoli 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 22

Salernitana** 16

