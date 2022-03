Moviola Juventus Salernitana: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Juventus Salernitana

L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Salernitana, valido per la 30ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

39′ Ammonito Pellegrini – Giallo per simulazione dopo un contatto minimo in area con Gyomber. Per l’arbitro caduta accentuata, anche se il tocco sembra esserci

