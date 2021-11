Moviola Legia Varsavia Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/22: moviola Legia Varsavia Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Legia Varsavia e Napoli, valido per la 4ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Visser.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

49′ Rigore Napoli – Elmas serve Zielinski che si inserisce in area. Il polacco viene steso e l’arbitro fischio il rigore. Contatto lieve, probabilmente generoso, ma il Var non può intervenire per valutare l’intensità del tocco.