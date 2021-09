Moviola Leicester Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 1ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/22: moviola Leicester Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Leicester e Napoli, valido per la 1ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Martins.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

59′ GOL ANNULLATO LEICESTER – Azione corale delle Foxes al limite dell’area. Il pallone arriva dentro per Daka che controlla e in un attimo calcia fortissimo col destro battendo l’incolpevole Ospina. Dopo il check del Var, l’arbitro però annulla per fuorigioco.