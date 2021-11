Moviola Marsiglia Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/22: moviola Marsiglia Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Marsiglia e Lazio, valido per la 4ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sanchez Martinez.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Inizia il match

28′ – Proteste del Marsiglia – contatto tra Acerbi e Milik in area biancoceleste, per Sanchez Martinez non c’è nulla

28′ – Sanchez Martinez richiamato dal Var, si attende la decisione

30′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MARSIGLIA – dopo il controllo al Var Sanchez Martinez, assegna il rigore

31′ – Ammonito Acerbi – il difensore della Lazio sanzionato per il fallo da rigore su Milik

35′ Ammonito Pedro – l’attaccante della Lazio ferma in maniera irregolare Saliba

42′ Ammonito Immobile – il capitano della Lazio esagera con le proteste per un fallo fischiato a Luis Alberto

45’+ 1 – Arrivano oggetti in campo – Luis Alberto non riesce a battere il calcio d’angolo, arriva l’annuncio dello speaker

45’+ 4- Gol annullato alla Lazio – Felipe Anderson è oltre la linea dei difensori

45’+4 – GOL DELLA LAZIO – Il Var corregge la decisione dell’assistente, il gol è buono

45’+ 6 – Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

69′ Ammonito Felipe Anderson – il centrocampista della Lazio ferma in maniera irregolare Harit

78′ Ammonito Rongier – il difensore del Marsiglia ferma in maniera irregolare Immobile

85′ Ammontito Harit – spinta del tutto gratuita a Pedro, Sanchez Martinez gli mostra il giallo

90’+4 Ammonito Payet – l’attaccante del Marsiglia eccede nelle proteste

90’+ 4 Finisce il secondo tempo