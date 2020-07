L’episodio chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Milan Atalanta

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 25′ del primo tempo Doveri viene richiamato all’on field review per rivedere un fallo di Biglia su Malinovskyi in area di rigore. Il centrocampista argentino ha affondato il tackle sulla coscia dell’ucraino causando così il rigore, netto, per l’Atalanta.