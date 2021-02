L’episodio chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Milan Crotone

5′ Gol annullato Calabria– Il direttore di gara ha decretato la posizione di fuorigioco di Ibrahimovic al momento del colpo di tacco in favore di Calabria che in spaccata aveva realizzato l’uno a zero.