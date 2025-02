Moviola Milan Roma, l’episodio chiave del match di Coppa Italia

Moviola Milan Roma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024 2025

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Al 14′ Abraham rimane a terra per un contatto lieve con Hummels; sui lunghi sviluppi dell’azione poi lo stesso inglese va in rete con un colpo di testa suggerito da Hernandez, sul quale c’è un check in sala Var, che segnala come non ci sia alcuna posizione di fuorigioco da parte di Theo. A metà primo tempo spunto di Saelemaekers fermato fallosamente da Pulisic, richiamato da Piccinini senza sanzioni ulteriori. L’arbitro non tira fuori il cartellino anche in un fallo tattico di Dybala su Jimenez. Gestione serena di una gara con molto possesso e pochi contrasti: si va all’intervallo con un carico di 4 falli a testa e nessuna ammonizione.

SECONDO TEMPO

Gol di Jimenez al 63′ ma il fuorigioco è netto, chiamata semplice. Il pubblico di casa protesta per un fallo fischiato a favore di Dybala che lo chiede in maniera evidente. Situazione che si ripete poco dopo e Theo si lamenta molto. Al 70′ il primo cartellino è per Koné, che interviene duramente su Joao Felix appena la squadra giallorossa perde palla. Successivamente l’autogol di Reijnders viene annullato per una posizione di Dovbyk oltre le linee nello sviluppo dell’azione. Koné commette un fallo da punizione dai 20 metri su Leao, scuote la testa ma la scorrettezza c’è. La quota falli si alza nella ripresa e si chiude al novantesimo con 19 complessivi: 9 del Milan, 10 della Roma. Piccinini promosso, nessuna tensione all’interno della sfida.