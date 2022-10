Moviola Napoli Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Napoli Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Bologna, valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Cosso.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41′ La sblocca il Bologna – Dominguez trova l’imbucata per Cambiaso, sinistro in mezzo dove arriva Zirkzee che non lascia scampo a Meret.

45′ Pareggia il Napoli – Angolo di Politano, la palla arriva dal brasiliano dopo un batti e ribatti in area. Skorupski trafitto dal diagonale di destro.

48′ Avanti il Napoli – Kvaratskhelia sfonda sulla sinistra e calcia in porta, Skorupski respinge come può e sul pallone si avventa Lozano che mette dentro a porta vuota.

51′ Trova subito il pari il Bologna – Destro dalla lunga distanza di Barrow, Meret buca l’intervento e la palla termina in rete.

69′ Torna in vantaggio il Napoli – Illumina ancora uno scatenato Kvaratskhelia, filtrante perfetto per il taglio di Osimhen che di sinistro mette alle spalle di Skorupski.