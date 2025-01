Moviola Napoli-Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Napoli-Juve valido per la 22ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

L’EPISODIO CHIAVE

67′ RIGORE PER IL NAPOLI – Fallo in area di rigore di Locatelli ai danni McTominay. Calcio di rigore per i padroni di casa.