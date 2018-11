Moviola Parma-Sassuolo e Var, gli episodi arbitrali del match

Moviola Parma-Sassuolo e Var, gli episodi arbitrali discussi del lunch-match della 13ª giornata di Serie A

Moviola Parma-Sassuolo e Var, gli episodi del lunch-match di Serie A per la giornata numero 13 del campionato italiano per club 2018/2019. Diversi gli episodi arbitrali finiti nel mirino della moviola per il match dell’ora di pranzo tra Parma e Sassuolo. La gara è diretta da Paolo Valeri, arbitro della sezione di Roma classe 1978, giunto al 22º incontro con il Sassuolo e il 12º con il Parma, affiancato dagli assistenti Bindoni di Venezia e Baccini di Conegliano. Il quarto uomo è Guccini di Albano Laziale, mentre al Var siedono Abisso e De Meo.

Partita scoppiettante nel primo tempo condita da gol, occasioni ed episodi arbitrali. Il Parma è andato in vantaggio al sesto minuto con la rete di Gervinho, raddoppiando al minuto 25 sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Bruno Alves. Al minuto 33 arriva il primo episodio discusso del match tra le formazioni emiliane, il rigore concesso da Valeri al Sassuolo per il fallo in area di Bruno Alves su Babacar. I replay non chiariscono pienamente l’entità della trattenuta e Valeri decide di andare a valutare al monitor l’episodio, scegliendo di confermare la sua decisione e ammonendo Bruno Alves.

Dopo il 2-1 altro episodio convulso al minuto 40, con il tocco di braccio del difensore del Parma, Bastoni, in area di rigore. Valeri consulta nuovamente il VAR, ma questa volta le immagini confermano che il tocco è avvenuto dopo un primo tocco con il corpo e quindi sceglie di non decretare calcio di rigore al Sassuolo. Nell’occasione, inoltre, Bastoni avrebbe ricevuto la seconda ammonizione e sarebbe stato espulso.