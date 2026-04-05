Moviola Pisa Torino, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Zufferli: ecco cosa è successo

Moviola Pisa Torino: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Zufferli, valido per la 31ª giornata 2025/26

La sfida Pisa Torino ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Zufferli. Ecco cosa è successo:

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LA MOVIOLA

La ripresa si accende soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, quando il Torino trova il gol decisivo all’81’: Che Adams, appena entrato, riceve un gran pallone in area e batte il portiere con freddezza, firmando lo 0‑1. Poco prima, il Pisa aveva provato a rendersi pericoloso con alcuni cross di Angori e le accelerazioni di Stojilkovic, ma la difesa granata aveva sempre respinto con ordine.

Zufferli è costretto a intervenire più volte per falli in attacco e interventi duri, come quello di Højlholt al 72’. Il Torino, oltre al tiki‑taka che aveva portato al tiro pericoloso di Gineitis (palla fuori di un soffio), effettua diversi cambi che danno nuova energia alla squadra: dentro Casadei, Adams e poi Lazaro, mentre Simeone viene sostituito da Anjorin. Nel primo tempo la gara era stata equilibrata e spezzettata, con molte interruzioni e qualche occasione non sfruttata.

Il Torino si era reso pericoloso con Pedersen e Gineitis, mentre il Pisa aveva avuto una grande chance con Aebischer, che aveva calciato a lato da buona posizione. Non sono mancati falli e ammonizioni, con Zufferli impegnato a mantenere il controllo del match. Il Pisa aveva provato a costruire con possesso e scambi rapidi, ma senza trovare varchi concreti. Dopo un finale di primo tempo senza particolari emozioni, la partita si è decisa nella ripresa grazie al guizzo di Adams, che ha premiato la maggiore incisività del Torino nei momenti chiave.