Moviola Roma Sassuolo: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Sassuolo, valido per la 3ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

26′ Gol annullato a Berardi – Cresce il Sassuolo. Palla in profondità per Raspadori che allarga a destra e trova Berardi. Il 25 poi supera Vina e segna col destro ma Sozza annulla per fuorigioco di Raspadori a inizio azione.