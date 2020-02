L’episodio chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Sampdoria Napoli

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

70′ Palla in verticale per Quagliarella, che nel duello in area con Manolas finisce a terra. Per l’arbitro è tutto regolare, ma resta a terra il capitano della Samp. La Penna viene chiamato poi all’On Field Review e concede il penalty ai blucerchiati.