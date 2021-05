Moviola Sampdoria Parma: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Parma

L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Parma, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Paterna.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

8′ Rigore negato alla Sampdoria – Brugman colpisce sulla caviglia Jankto e il centrocampista della Sampdoria cade in area. L’arbitro non evince nessun estremo per dare il calcio di rigore, ma dal replay il penalty è netto.