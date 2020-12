Moviola Spezia Genoa: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Spezia Genoa

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Genoa, valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 70′ il Genoa si lamenta per un contatto in area tra Behrami e Terzi dopo un bel suggerimento di Pandev; l’intervento sembra evidentissimo ma per l’arbitro Massa è tutto regolare. Dopo le grandi proteste che sono costate il giallo a Destro, Massa viene richiamato dal VAR alla On field review, al termine della quale decreta quello apparso evidente a tutti fin da subito e cioè il rigore che Criscito trasforma.