Moviola e Var CSKA Mosca-Roma: ecco gli episodi arbitrali più discussi della gara giocata in Russia valida per il 4° turno della UEFA Champions League 2018/2019. L’arbitro di CSKA Mosca-Roma è Cakir.

Pochi episodi da Moviola in Cska Mosca-Roma. L’espertissimo arbitro Cakir ha ammonito solo Magnusson, alla mezz’ora, per un ingenuo fallo di mano al limite dell’area di rigore. Per il resto gara corretta con pochi episodi arbitrali.

Dopo essere stato ammonito, il difensore Magnusson è stato espluso per una clamorosa ingenuità per un fallo su Kluivert Jr. al limite dell’area di rigore. Cska Mosca in dieci uomini.

Il secondo gol del giallorossi è viziato da un’evidente posizione di fuorigioco dall’autore della rete romanista: Pellegrini si trova infatti al di là della linea dei difensori.