Moviola Verona Spezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Spezia, valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

44′ Tutto il Bentegodi e i calciatori del Verona protestano e vogliono un calcio di rigore per un fallo di mano di un calciatore dello Spezia. Per il direttore di gara e il Var non c’è niente. Decisione giusta.