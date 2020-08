Muller: «Sembra il miglior Bayern in cui abbia mai giocato»

Il trequartista tedesco Thomas Muller è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Paris Saint-Germain

MOMENTO BAYERN MONACO –«Sembra il miglior Bayern in cui abbia mai giocato. Abbiamo fatto fin qui una buona stagione, quasi perfetta, soprattutto negli ultimi mesi. Abbiamo portato buoni risultati con uno stile di gioco spettacolare.

NEYMAR E MBAPPE’ – «Se non gli dai tempo per pensare non sono così strabilianti, ma se li lasci il tempo possono fare di tutto. Se restiamo compatti come squadra possiamo fermarli».