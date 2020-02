Multa Milik, il Napoli non presenterà ricorso. Giua fermato per due turni

Il Napoli ha deciso di non presentare ricorso per la multa inflitta a Milik per l’inesistente simulazione nel match contro il Lecce

Nessun ricorso da parte del Napoli per la multa comminata a Milik per la simulazione nel match contro il Lecce. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, per l’arbitro Giua è previsto un stop probabilmente di un paio di settimane: resterà fermo il prossimo week end e con ogni probabilità anche quello successivo.

Per quanto riguarda la multa all’attaccante polacco, non sarà presentato ricorso nonostante il club partenopeo riconosca l’innocenza di Milik.