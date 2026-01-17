Calciomercato
Muriqi verso il Fenerbahce, trattativa in fase avanzata: la Lazio osserva e si prepara a incassare il bonus
Il nome di Vedat Muriqi torna a incrociare quello della Lazio, nonostante oggi il centravanti kosovaro militi nel Maiorca. Come riportato da Il Messaggero, il Fenerbahçe sarebbe pronto a investire 15 milioni di euro per riportarlo a Istanbul, dove l’attaccante aveva già lasciato un segno importante.
Un’eventuale operazione che avrebbe effetti immediati anche sulle casse biancocelesti. Il Maiorca detiene il cartellino del giocatore, ma il 45% della futura rivendita spetta ancora alla Lazio grazie alla clausola inserita al momento della cessione. Tradotto: in caso di accordo da 15 milioni, a Formello arriverebbero circa 6,7 milioni di euro.
Il direttore sportivo Fabiani segue con attenzione gli sviluppi, consapevole che il club potrebbe beneficiare dell’operazione senza dover intervenire direttamente nella trattativa. Le risorse in arrivo verrebbero destinate al potenziamento del centrocampo, reparto considerato prioritario per completare la rosa di Maurizio Sarri. L’obiettivo è aggiungere un secondo innesto capace di offrire qualità, equilibrio e nuove soluzioni tattiche.
Il possibile ritorno di Muriqi in Turchia, dunque, va oltre il semplice intreccio di mercato internazionale: per la Lazio rappresenta una concreta opportunità economica, utile per muoversi con maggiore margine nelle prossime settimane.”
