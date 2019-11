Museo Grande Torino, il racconto del presidente Beccaria. «Derby? Coltello tra i denti» – ESCLUSIVA

Abbiamo intervistato in esclusiva il presidente del Museo del Grande Torino e della leggenda granata, Domenico Beccaria, in vista del derby di domani sera

Il momento in casa Toro è tra i più delicati degli ultimi anni. La squadra di Mazzarri non vince da oltre un mese e l’ultima, sonora, sconfitta incassata recita di un 4-0 senza appello contro la Lazio all’Olimpico. L’occasione per rialzarsi, però, è ghiotta. Domani sera tra le mura amiche dell’Olimpico di Torino andrà in scena il derby della Mole: ultima occasione per risorgere o per sprofondare definitivamente.

In vista della stracittadina torinese abbiamo intervistato il presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, Domenico Beccaria, che ci ha parlato di cosa si può trovare all’interno del museo e delle sue sensazioni in vista del derby.