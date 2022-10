Musso, Zapata, Djimsiti: un ritorno dal sapore di upgrade per l’Atalanta

Musso, Djimsiti e Duvan Zapata ritornano a disposizione di un’Atalanta già collaudata: il binomio ideale per fare la differenza

Contro il Ponte San Pietro, l’Atalanta (in primis Gasperini) ha potuto riabbracciare tre pilastri della rosa nerazzurra: Juan Musso, Berat Djimsiti e Duvan Zapata. Sospiro di sollievo e tanta voglia di rivederli in campo, ma il contesto che si presenta è molto più interessante.

Il trio si ritrova di fronte ad un’Atalanta seconda in classifica, imbattuta e affamata, con le cosiddette “riserve” che stanno diventando sempre più titolari (da Okoli a Sportiello fino a Hojlund), accedendo quella sana concorrenza che ci vuole non solo per una questione di spazio, ma anche per rendere la rosa ancora più completa. Se hai in campo una formazione tipo hai una squadra tosta, se con i sostituti (causa infortunio) produci gli stessi risultati hai un gruppo compatto, unisci entrambi i punti e ottieni l’upgrade con cui questa Atalanta potrà divertirsi ancora di più.