Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato della possibile partenza di Timo Werner in estate. Le sue parole.

«Ovviamente ho avuto delle conversazioni con Timo ma non di recente. Credo che lui al momento abbia 32,33,34 tra gol e assist. Non credo ci sia bisogno di dire che vorrei che rimanesse. Ha delle qualità straordinarie, se ci lascasse per la prossima stagione sarebbe una grossa perdita. È come se Lewandowski lasciasse il Bayern».